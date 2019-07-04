شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: قطر تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتستخدم "الجزيرة" لقلب الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قطر دولة منعزلة عن العالم فى مجال حقوق الإنسان، مضيفا: كان لها دور إقليمى فى شئون الدول بشأن مجال حقوق الإنسان وأنها تنتهك المعايير الدولية .

وأضاف عبد النعيم فى تصريحات له، أن قناة الجزيرة تعمل بدون المعايير الإعلامية والميثاق الشرفى وتستخدمها قطر كمنبر سياسى لقلب الحقائق فى البلدان العربية، مؤكدا أن الحكومة القطرية تنتهك المعايير والمواثيق الدولية مثل العمالة فى الاستاد .

ولفت عبد النعيم الى أن هناك شكاوى من منظمة العمل الدولية ضد قطر فى تلك الانتهاكات للعمالة، وأن هناك وقائع انتهاك فى مجال حقوق الانسان .

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