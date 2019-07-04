تعرف على نشاط على عبد العال خلال شهر يونيو.. زيارة الصين الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شهر يونيو نشاط مكثف للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك على الصعيد الخارجى والداخلى وكان هناك عدد من الجولات الخارجية التى قام بها، بالإضافة لعدد من اللقاءات الداخلية مع مسئولين من مختلف الدول، وفيما يلى نرصد نشاط رئيس البرلمان خلال الشهر المنقضى: 1. استقبال وزير خارجية روندا. 2. زيارته للصين ولقاء استقبال نائب رئيس البرلمان الصينى . 3. لقاء رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى أثناء زيارته للصين. 4. استقبال رئيس مجلس الشيوخ البوروندى. Advertisements 5. استقبال رئيس الجمعية الوطنية التنزانية. 6. استقبال رئيسة الجمعية الوطنية الصربية. 7. استقبال سفير دولة جيبوتى بالقاهرة.

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