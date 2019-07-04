رسميا..تشلسي يعين لامبارد مدربا للفريق

تعاقد فريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، مع نجمه السابق فرانك لامبارد، ليكون مدربا للنادي الأزرق بدءا من الموسم القادم.

ويتولى لامبارد الاشراف على تداريب الفريق اللندني خلال السنوات الثلاث القادمة، خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري، الذي قضى موسما واحد مع تشلسي، حقق فيه دوري “يوروبا ليغ”، قبل أن ينتقل لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأشرف المدرب الجديد لتشلسي، على تدريب فريق ديربي كاونتي الإنجليزي، حيث تعاقد معه صيف 2018 في أول مهمة تدريبية له، قبل أن يعود اليوم لفريقه السابق، مدربا وليس لاعبا.

وحقق لامبارد العديد من الألقاب مع تشلسي كلاعب، أبرزها الدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات، ودوري أبطال أوروبا الأول والأخير في تاريخ الفريق.