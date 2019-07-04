مسلم يقرر اللجوء إلى القضاء ضد شركة مصرية

قرر مغني الراب مسلم، والديدجي فان، أخيرا، التوجه إلى القضاء، ضد شركة إنتاج مصرية، بسبب استخدامها أغنيتهما “الغول” في الفيلم المصري، الذي يحقق نجاحا منذ بداية عرضه “كازابلانكا”.

وأكد مدير أعمال مسلم ل”اليوم 24″ أن الفنانين رفعا دعوى ضد شركة “تالنت ميديا”، التي يملكها المنتج المشهور وليد منصور، وذلك بعدما استخدمت أغنية الغول في فيلم “كازابلانكا” دون الرجوع إليهما، ومن دون أخذ الإذن منهما، والتصريح اللازم لعرضها خلال أحداث الفيلم، الذي صورت مشاهد منه في المغرب.

وبدورها، كشفت المسؤولة الإعلامية للديدجي فان، في بيان، نشرته، أن وليد منصور كذب في تصريحاته عندما قال إنه أخذ موافقة الطرف المغربي.

يذكر أن أغنية “الغول” حققت نجاحا كبيرا، قبل أن تصبح الأغنية الدعائية لمسلسل مغربي يحمل الاسم نفسه “الغول”.