بعد شكايات عديدة.. عمدة طنجة يغلق ملهى ليليا في مصطاف الشاطئ البلدي – وثيقة

أفاد مصدر مطلع لـ”اليوم 24″، أمس الأربعاء، بإغلاق السلطات المحلية في مدينة طنجة لملهى ليلي، في المصطاف السياحي الواقع بالشاطئ البلدي.

وأصدر رئيس مجلس جماعة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، قرار إغلاق الملهى، الذي أتم ما يقارب العام منذ افتتاحه بموافقة مبدئية، في يونيو العام الماضي، بعد تلقي مصالح الجماعة شكايات متعددة تنازع الشركة المسؤولة عن الملهى، في استغلال المصطاف، بحسب وثيقة رسمية.

وأشارت الوثيقة، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، إلى أنه “حفاظا على حيادية الجماعة، والتزاما منها بعدم التدخل في ما هو معروض أمام المحاكم”، فإن قرار الإغلاق يأتي نظرا لانصرام الآجال المحددة لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، لطلب الترخيص النهائية، مما يجعل الموافقة المبدئية لاغية، وغير سارية المفعول.