اتحاد طنجة يؤجل جمعه العام لهذا السبب

Okقرر مكتب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، برئاسة عبد الحميد ابرشان، تأجيل الجمع العام لفارس البوغاز، الذي كان مقررا عقده أمس الأربعاء، إلى 15 يوليوز الجاري.
وذكرت بعض المصارد المقربة من الاتحاد، أن إقدامه على تأجيل الجمع العام، مرده إلى خطة كان يهيئ لها بعض المعارضين لنسف أشغاله.
وتتمثل هذه الخطة، حسب المصادر نفسها، في الوقوف في وجه الرئيس الحالي أبرشان، بعدم منحه صلاحية تجديد ثلث أعضاء مكتبه، عن طريق حث عدد من المنخرطين على عدم الحضور إلى الجمع العام، حتى لا يكتمل النصاب القانوني، ويتم رفض التقريرين الأدبي والمالي.
وكان اتحاد طنجة تعاقد الأسبوع الماضي، مع المدرب الجزائري نبيل نغيز ليشرف على تداريب الفريق الأول، خلال الموسمين القادمين، علما أن الاتحاد سيشارك الموسم القادم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، رفقة أندية الرجاء، والوداد البيضاويين، وأولمبيك آسفي.
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