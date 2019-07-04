هذه خطة مجلس البيضاء لمراقبة شركات النظافة الجديدة

ينتظر أن يدشن عبد العزيز العماري، رئيس مجلس مدينة البيضاء، العديد من اللقاءات في مجالس مقاطعات المدينة، من أجل إطلاق العمل بالعقود المحلية الجديدة المخصصة لتدبير قطاع النظافة في كل عمالة وإقليم، وهي الزيارات التي تأتي بالتزامن أيضا مع شروع كل من شركتي Averda environnemental services، وDerichebourg، في تدبير النفايات المنزلية ابتداء من 21 يوليوز القادم، وهو القرار الذي جاء مباشرة بعد فسخ عقود قديمة مع شركة sita.

العقود الجديدة تمت بموجب طلب عروض دولي أطلقه مجلس العماري من أجل اختيار شركات أخرى بديلة في إطار عقود من الجيل الثالث. وستعمل وفقه الشركتان الفرنسية واللبنانية على توفير خدمات النظافة بالقطاعين 2و 4، ويتعلق الأمر بأحياء شعبية تعاني من انتشار لافت للأزبال، وقد عهد للشركة اللبنانية AVERDA، بالإشراف على تدبير النظافة بعمالات مقاطعات الحي الحسني، وعين الشق، وعين السبع الحي المحمدي، وعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي. في الوقت الذي من المنتظر فيه أن يشمل مجال تدخل شركة Derichebourg Casablanca القطاعين 1 و3، ويتعلق الأمر بعمالات مقاطعات الدار البيضاء –أنفا، والفداء مرس السلطان، وبن مسيك، وعمالة مقاطعة مولاي رشيد.

الجديد الذي أتى به عقد التدبير المفوض في العاصمة الاقتصادية، هو التركيز على الالتزام بالنتائج وتحسين جودة الخدمات والجمع الليلي وإطلاق الفرز ثنائي التدفق، وتهيئة نقط للتجميع وتجهيز بعض المناطق بحاويات تحت أرضية، مع المراقبة المعلوماتية الفورية بهدف تحسين جودة الخدمات لفائدة ساكنة مدينة الدار البيضاء.

وفقا لخطة مجلس مدينة البيضاء التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن الشركات ستعمل على جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها والنفايات الخضراء ونقلها وتفريغها مع نفايات الكنس بالمطرح العمومي، وسيتم تجهيز وصيانة وتنظيف وغسل نقاط التجميع.

كما ينتظر أن تعمد الشركتان الفرنسية واللبنانية، إلى تزويد وتوزيع وصيانة الحاويات السطحية وتحت الأرضية مع تحديد ترقيم تسلسلي لها، وغسل وتنظيف الحاويات وأماكن تواجدها، باستعمال وتطوير نظام الفرز الثنائي. كما سيتم تنظيف الطرق والساحات العمومية (الطرق، الأرصفة، الساحات، وأثاث الشوارع). الخطة قالت إن الشركات ستعمل على تزويد وصيانة وإفراغ السلات العمومية مع تحديد ترقيم تسلسلي لها، مع الغسل والكنس الميكانيكي للمساحات المخصصة للراجلين بواسطة معدات خفيفة، وللطرق أيضا.

وستشرع الشركتان الفرنسية واللبنانية في القيام بعمليات خاصة للنظافة، خلال تنظيم التظاهرات الثقافية والدينية والرياضية وغيرها من المناسبات.

ولتشديد المراقبة وتتبع نتائج أعمالها على أرض الواقع، يتوقع أن تعمد هذه الأخيرة على تركيب وتشغيل وصيانة مختلف آليات التتبع المعلوماتي، بما فيها أجهزة الاستقبال GPS، داخل عربات الكنس وشاحنات جمع النفايات المنزلية والتنظيف، وتركيب الرقاقات RFID، ووضع قاعدة بيانات لتحديد الموقع الجغرافي الخاص بالحاويات، وعمال النظافة. كما ألزمت العقود الجديدة التي أعلن عنها عبد العزيز العماري أخيرا، في ندوة صحفية خصصت لهذا الغرض، الشركتين بنقل البيانات داخل الآجال القانونية المنصوص عليها ووفق بروتوكولات التشفير المحددة. خطة العماري لإنقاذ البيضاء من تراكم أزبالها، تظهر طريقة تدبير جديدة، وتجبر الشركتين اللبنانية والفرنسية على إلزامية النتائج، واعتماد الأداء الجزافي الشهري، والجمع الليلي للنفايات المنزلية، والتتبع المعلوماتي للحاويات بالاعتماد على تركيب رقاقات RFID، والتتبع الفوري لعمليات وخدمات الكنس اليدوي بواسطة أجهزة الاستقبال AGPS. وحسب العقود ذاتها، فإن الشركتين مجبرتين على اعتماد تطبيق Application Constat de la Propreté ACP كأداة لمعاينة والتحقق من عدم مطابقة الخدمات لدفتر التحملات، وإحداث نظام معلوماتي شامل SIG لتتبع عقود التدبير المفوض، مع التزام المفوض له بتوفير المرافق الضرورية لمزاولة الخدمة في حالة عدم وضعها رهن إشارته من طرف الجماعة.

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وحسب العقود الجديدة، فإن تطبيق معاينة النظافة ACP، يهدف إلى تمكين المراقبين من الشرطة الإدارية من وسيلة عمل فعالة، قصد تطوير أدوات التتبع وضمان تتبع عدم المطابقة التي تم رصدها، ويستخدم المراقبون التابعون لشركة التنمية المحلية المكلفون بالمراقبة الميدانية للخدمات، التطبيق الذي يمكنهم، من خلال أجهزة متنقلة مجهزة ببرنامج المعاينة ورقاقة GPS وآلة تصوير، من أخذ صور ووصف عدم المطابقة وإرسال هذه المعاينة من خلال التطبيق، ويعتبر التوقيت الزمني لتوجيه المعاينة نحو النظام بمثابة بداية المهلة الزمنية لتنفيذ العمل التصحيحي كما هو محدد في عقد التفويض. وبناء على معاينة المراقبين التابعين لشركة التنمية المحلية عبر التطبيق، يقوم المفوض له بمعالجة الاختلالات داخل الآجال المحددة، ومباشرة بعد نهاية تنفيذ العملية، يقوم ممثل المفوض له الذي يتوفر كذلك على التطبيق، بإرسال صور العملية التصحيحية للمعاينة.

وتحث الخطة الجديدة للنظافة المراقبين على توجيه المعلومة نحو النظام المعلوماتي للمفوض، الذي بإمكانه تعبئة مراقبيه لمراجعة حقيقة المعطيات الموجهة والقيام بتحرير معاينة لتنفيذ العملية التصحيحية، التي ستمكن من تأكيد معاينة المفوض له أو عدم تأكيدها.

من أجل تشجيع وتحفيز الساكنة والمستعملين على المساهمة في نظافة مدينتهم، تم تطوير النسخة الثانية للتطبيق المخصص للنظافة المستعمل بواسطة الهاتف المحمول واللوحات الإلكترونية، “كازا مدينتي”.

حسب خطة مجلس المدنية، فإن التطبيق متوافق مع أهم الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية ويتم تحميله بالمجان من منصات

Apple Storeو. Google Play ويمكن هذا التطبيق من تتبع الشكايات من خلال الصور وتحديد الموقع الجغرافي وتتبع برنامج خدمة جمع النفايات أثناء العمل بصور تدخل الفرق لمعالجة حالات عدم التطابق مع دفتر التحملات.

كما يتمكن التطبيق من خلال موقع الجهاز، من تحديد أقرب موقع للحاويات ونقط التجميع وأيضا يقوم بالإشعار بقرب مرور شاحنات جمع النفايات.