“كان” 2019.. ثلاثة مفاتيح أمام الأسود لهزم “سناجب” بنين

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، الجمعة، مشواره في كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، عندما يواجه منتخب بنين، برسم ثمن النهائي، في مباراة يحتضنها ملعب السلام، في القاهرة.

ويمكن حصر مفاتيح فوز المغرب على بنين في النقاط الثلاث التالية:

*النجاعة أمام المرمى

خلقت العناصر الوطنية، خلال مبارياتها بدور المجموعات ضد كل من ناميبيا، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، فرصا كثيرة للتسجيل، لكن يعاب عليها أنها لا تحول تلك الفرص إلى أهداف، ويظهر ذلك جليا من خلال نتائج المواجهات الثلاث، والتي انتهت كلها بالنتيجة نفسها، هدف نظيف للأسود، لذلك يتوجب على مهاجمي “أسود الأطلس” استغلال أنصاف الفرص التي ستتاح لهم ضد بنين، لحسم المباراة مبكرا، وبحصة مريحة.

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*اختراق الأظهرة والأجنحة

ما زال عشاق المنتخب الوطني، ينتظرون أكثر مما قُدِّم من أظهرة الأسود خلال دور المجموعات، خاصة على مستوى دعم خط الهجوم وتقديم التمريرات العرضية الحاسمة، وهو ما ينطبق على لاعبي الأجنحة، فباستثناء اختراق نور الدين أمرابط ضد كوت ديفوار، وتقديمه تمريرة الهدف ليوسف النصيري، كانت الكرات الثابتة وراء هدفي مباراة ناميبيا وجنوب إفريقيا. ومنه فإن اللاعبين الذين سيوظفهم رونار في مركزي الظهيرين والجناحين، مطالبون باختراق دفاع منتخب بنين.

* استصغار الخصم

مخطئ من يعتقد أن بنين خصم يسهُل تجاوزه، وأن الطريق معبد أمام زملاء حكيم زياش للعبور إلى دور الربع، صحيح، بنين يتواجد في الثمن، دون أي فوز، لكنه بالمقابل لم يتعرض للهزيمة، بالرغم من لعبه أمام منتخبات قوية على الورق وتملك تاريخا كبيرا في “الكان”، لكنه نجح بالخروج متعادلا في مواجهته لغانا، بل زار شباكه في مناسبتين، قبل أن يجبر الكاميرون، حامل اللقب، على التعادل السلبي. ومن يتذكر سيناريو الحلم قبل المونديال (نربحو إيران ونتعادلو مع البرتغال وإسبانيا)، لا يمكنه استصغار بنين، أو هزمه على الورق قبل المستطيل الأخضر.