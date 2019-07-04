طلبة الطب يدخلون في مفاوضات مع لجنة تضم قطاعات وزارية وترقب لأول لقاء

بعد تعثر توصلهم إلى حل مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتجه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى الدخول في مفاوضات مع لجنة جديدة تم تشكيلها.

وأوضحت مصتدر من تنسيقية الطلبة لـ”اليوم 24″ أن التنسيقية تستعد للتفاوض مع لجنة تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، من أجل الوصول إلى حل توافقي لأزمة طلبة الطب، مؤكدا أنه ينتظر أن تعقد أولى جولات الحوار مع هذه اللجنة خلال الأسبوع الجاري.

اللجنة التي تراهن عليها الحكومة لحل هذا الملف، ينتظر أن تكون من ممثلين عن وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ونقابة أساتذة التعليم العالي، إضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية.

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وحسب ذات المصدر، فإن هذه اللجنة لن تحد اختصاصاتها في إيجاد حلول سريعة لملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لإعادتهم إلى المدرجات بعد ثلاثة أشهر من الانقطاع، وإنما يراهن عليها لتستمر لإيجاد حلول لإشكالية التعليم العمومي في الطب.

يذكر أن إضراب طلبة الطب، ومقاطعتهم للدروس انطلقت، منذ شهر مارس الماضي، فيما فشلت الوزارة في إجبار الطلبة على العودة إلى فصول الدراسة، وتدخلت الفرق البرلمانية بوساطة بينهم، والحكومة، إلا أنها لم تتوصل إلى حل الخلاف بين الطرفين.

وانتقلت مطالب الطلبة من وزارة التعليم إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إذ جمعهم بالوزير مصطفى الرميد لقاء قالوا فيه إنهم يتعرضون للتضييق من أجل دفعهم إلى وقف مقاطعتهم للامتحانات، متحدثين عن تهديد طالبات بالطرد من الأحياء الجامعية في كل من مدن الرباط، ومراكش، ووجدة، وطرد أساتذة لهم بسبب دعمهم لاحتجاجاتهم، والتضييق، والضغط على آبائهم.