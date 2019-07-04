يوسفية برشيد يجدد عقد الصديقي ومجموعة من اللاعبين

مدد فريق يوسفية برشيد لكرة القدم، عقد سعيد الصديقي، مدرب الفريق لموسم إضافي آخر، وذلك بعد قيادته اليوسفية إلى البصم على أداء متميز خلال منافسات البطولة الاحترافية، في موسمها الماضي.

ولم يجد نور الدين البيضي رئيس الفريق الحريزي، صعوبة في إقناع الصديقي على التجديد مع اليوسفية، خاصة أن هذا الأخير عبر في أكثر من مناسبة عن امتنانه لمسؤولي النادي، الذين وضعوا فيه الثقة لتدريب فريقهم خلال أول ظهور له في البطولة الاحترافية.

واحتفظ يوسفية برشيد بباقي أعضاء الطاقم التقني، الذي اشتغل مع الصديقي، ناهيك عن نجاح إدارة الفريق في التجديد لمجموعة من اللاعبين، على غرار هيثم عينا، وهشام التايك، ويوسف شينا، ومحسن الناصيري، وآيت أحمد، بالإضافة لحارسي المرمى أشرف الهيلالي، ومحسن الشاذلي، علما أن النادي تعاقد مع المهاجم الودادي السابق فابريس أونداما.