ويليان يتغيّب عن نهائي كوبا أميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيتعذر لاعب وسط المهاجم ويليان عن منتخب البرازيل المضيف عن المشاركة في المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا، المقررة الأحد ضد البيرو في ريو دي جانيرو، وذلك بسبب إصابة في الفخذ بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان أمس، الأربعاء، إن " ويليان اشتكى من آلام في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن وخضع للفحوص بعد الظهر (الأربعاء). وتبين في الفحوص أنه يعاني من الإصابة والفترة التي يحتاجها للتعافي تمنع المهاجم من المشاركة في النهائي".

وكان لاعب تشلسي الإنجليزي، البالغ 30 عاما، احتياطيا في المباريات الخمس التي خاضها منتخب بلاده في البطولة القارية حتى الآن، لكنه دخل إلى الملعب في أربع منها، لاسيما مباراة نصف النهائي التي شارك في كامل شوطها الثاني ضد الأرجنتين (2-صفر).

وسجل ويليان هدفا رائعا في الدقيقة الأخيرة من مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد البيرو بالذات حين خرجت البرازيلي منتصرة بخماسية نظيفة.

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وبحسب وسائل الأعلام البرازيلية، أصيب ويليان مساء الثلاثاء في الدقائق الأخيرة من مباراة نصف النهائي ضد الأرجنتين لكنه أكمل اللقاء لأن المدرب تيتي استنفذ جميع تبديلاته.

ولم يكن ويليان أصلا في اللائحة الأولية المشاركة في كوبا أميركا، لكن تيتي استدعاه بعد إصابة نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار في كاحله قبل تسعة أيام على انطلاق البطولة.