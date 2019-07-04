إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 8 فلسطينيين خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية، فيما بلغ عن إصابات خلال مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بالضفة والقدس المحتلتين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنود اعتقلوا 8 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وعرف من بين المعتقلين حمودة الزبيدي، وعبد الله محمد جلامنة، ومحمد نبيل صباح، بعد مداهمة وتفتيش منازلهم في مخيم جنين، والشقيقان أشرف وناصر الجدع، والشاب أحمد خلف أبو سلطان من بلدة برقين قضاء جنين.

واندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق، حيث تعرض قواته لإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة في بلدة أبو ديس، فيما أصيب شاب بجروح بنيران جنود الاحتلال الذين أطلقوا الذخيرة الحية وقنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طفلين أصيبا بالرصاص الحي أحدهما بالفخذ مما أدى إلى تهتكه، والآخر بشكل سطحي في الرأس.

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وداهمت قوات الاحتلال منزل سلطان خلوف من بلدة برقين بالقرب من المدرسة الكورية، بعد اعتقالها الشقيقين من عائلة الجدع.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك وعورتا قضاء نابلس، ويطا جنوب الخليل، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

واندلعت مواجهات، فجر اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال التي تقتحم قرية العيسوية بالقدس المحتلة، تخللها إطلاق الألعاب النارية صوب جنود الاحتلال.