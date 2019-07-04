حريقان في الناصرة وعين ماهل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريقان في حي شنلر بمدينة الناصرة والمنطقة الغربية لقرية عين ماهل، قبل ظهر اليوم الخميس.

واستدعيت طواقم الإطفاء إلى المكان حيث عملت على إخماد الحريق بمساعدة طائرات إخماد النار.

وأفاد شهود عيان أن الحريقين تسببا بأضرار كبيرة للمنطقة الحرشية، واقتربت ألسنة النار من عدة منازل مأهولة بالسكان وانبعث دخان كثيف، ولم يبلغ عن أي إصابات بشرية.

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وباشر محققو الحرائق والشرطة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

يذكر أن الحرائق ازدادت في الآونة الأخيرة، بسبب موجة الحر التي تسود البلاد.