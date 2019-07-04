الإمارات تستنكر هجوم كابول الإرهابي: يتنافى مع الدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكرت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول بانفجار سيارة مفخخة خلفت قتلى وجرحى من المدنيين وتلاميذ مدرسة مجاورة لموقع الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في بيان، "إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإرهابية ورفضها مختلف أنواع العنف والذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل ستّة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح، بينهم نحو 50 تلميذاً، الإثنين، في هجوم بسيارة مفخخة وأسلحة رشاشة استهدف منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية في كابول وتبنّته حركة طالبان.