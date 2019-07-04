القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق الجمعة المقبلة مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.
وكان 16 منتخبا قد تأهلت إلى ثمن نهائي النسخة الحالية من البطولة التي تستمر منافساتها حتى 19 يوليو/تموز الجاري، أبرزها 4 منتخبات عربية وهي مصر والجزائر والمغرب وتونس.
"العين الرياضية" تدعو قراءها للمشاركة في الاستفتاء على المنتخبات التي ستنجح في تخطي ثمن نهائي البطولة الذي سيُلعب بين يومي 5 و8 من الشهر الحالي والتأهل إلى الدور ربع النهائي منها.
كانت هذه تفاصيل خبر استفتاء "العين الرياضية".. توقع المنتخبات المتأهلة لربع نهائي "الكان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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