العجز يجبر نظام أردوغان على إعادة طيارين مفصولين بتهمة الانقلاب

أجبر العجز الكبير في أعداد الطيارين نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة اثنين من الطيارين المفصولين بتهمتي الإرهاب والمشاركة في الانقلاب المزعوم في 2016.

وكشف خطاب رسمي عن وجود عجز ملحوظ داخل صفوف طياري القوات الجوية بعد عمليات الفصل والطرد العشوائية على خلفية الانقلاب المزعوم، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

وأظهرت التقارير أن القوات الجوية التركية أرسلت خطابا إلى مجموعة من الطيارين السابقين المفصولين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي بعد الانقلاب المزعوم في 2016 من أجل العودة إلى الخدمة.





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وحمل الخطاب اسم العميد طيار كوتلاي دمير، رئيس إدارة شؤون العاملين في قيادة القوات الجوية، يدعو فيه الطيارين السابقين للعودة إلى الخدمة مرة أخرى.

وبحسب موقع "أودا تي في" اليساري، قال العميد الطيار كوتلاي دمير، في خطابه المرسل للطيارين السابقين، إن "الأعمال الجارية أظهرت ضرورة اللجوء إلى خبرة الرجال السابقين".

وأضاف: "ظهرت الحاجة إلى تعيينكم مرة أخرى في منصب ضابط طيار، من أجل الاستفادة من تجاربكم، والمساهمة في القوة الضاربة للقوات الجوية التركية، ولذلك استعدوا للعمل مرة أخرى ضمن برنامج إعادة هيكلة قيادة القوات الجوية."

وأشارت مصادر إلى أن الضباط الطيارين السابقين هم من مواليد الفترة بين 1960-1965.

وبحسب الصحيفة، فقد شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات للحكومة برئاسة أردوغان، لاستدعاء ضباط عسكريين للخدمة بعدما بادرت إلى تصفيتهم عقب الانقلاب المزعوم.