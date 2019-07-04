روسيا: الغواصة التي اشتعلت فيها النيران كانت تعمل بالطاقة النووية

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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الخميس إن غواصة عسكرية روسية اشتعلت بها النيران هذا الأسبوع كانت تعمل بالطاقة النووية.
وفي تعليقات نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت، أخبر شويجو الرئيس فلاديمير بوتين أن الحادث الذي أسفر عن مقتل 14 بحارا نجم عن حريق في مقصورة البطارية وأن المفاعل النووي الموجود على متن السفينة كان معزولا تماما.
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