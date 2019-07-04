إيران تستعرض مجدداً: قوتنا العسكرية منعت أمريكا من مهاجمتنا

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قال وزير الاستخبارات الإيراني أن المخاوف من قوة إيران العسكرية هي التي منعت واشنطن من مهاجمتها الشهر الماضي.

واكد خلال تصريحات اليوم أن إنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وسمح المرشد الإيراني بالشروع في حوار مع واشنطن فطهران ستقوم بذلك.