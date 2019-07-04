الإفراج عن طالب أسترالي كان معتقلا في كوريا الشمالية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أنّ "الطالب الأسترالي أليك سيغلي الّذي كان معتقلًا في كوريا الشمالية، تمّ الإفراج عنه، وهو سالم وفي صحة جيدة".
وكان سيغلي أحد الغربيين النادرين الّذين يعيشون في العاصمة الكورية الشمالية، وفُقد منذ حوالى الثالث والعشرين من حزيران الماضي. وعلى مدى أيّام، لم تحصل عائلته على أيّ أخبار عنه، ممّا أثار مخاوف من أن يكون قد أُضيف إلى لائحة المواطنين الأجانب الّذين أوقفتهم سلطات كوريا الشمالية.
وسيغلي (29 عامًا) الّذي يتحدّر من مدينة بيرث، يقيم في بيونغ يانع منذ نحو عام ويدرس الأدب الكوري في جامعة "كيم إيل سونغ". كما يتولّى إدارة شركة متخصّصة بالرحلات إلى كوريا الشمالية.
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