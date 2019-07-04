وزير الخارجية الهندية: العلاقات مع ايران مستقلة ولاتتأثر باي جهة ثالثة

أكد وزير الخارجية ​الهند​ية سوبرامانيام جيشنكار أن "العلاقات مع ​ايران​ مستقلة ولاتتأثر باي جهة ثالثة"، موضحاً أنه "لايوجد برنامج لوقف التجارة مع ايران".

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