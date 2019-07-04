مجلس الامن دان الهجوم بكابول: الإرهاب أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين

دان مجلس الأمن الدولي "الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان الذي وقع في كابول ، أفغانستان ، في الاول من تموز والذي أسفر عن مقتل 35 شخصًا"، مؤكدا أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".
ودعا الى " ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة"، مشدداعلى أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة ، بغض النظر عن دوافعها ، وأينما وقعت وأيا كان مرتكبوها".
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