مجلس الامن دان الهجوم بكابول: الإرهاب أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين

دان ​مجلس الأمن الدولي​ "الهجوم ​الإرهاب​ي الشنيع والجبان الذي وقع في ​كابول​ ، أفغانستان ، في الاول من تموز والذي أسفر عن مقتل 35 شخصًا"، مؤكدا أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

ودعا الى " ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة"، مشدداعلى أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة ، بغض النظر عن دوافعها ، وأينما وقعت وأيا كان مرتكبوها".