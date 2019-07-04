"هيومن رايتس ووتش": العراق يحتجز الآلاف لفترات طويلة في ظروف مهينة

لفتت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه، إلى أنّ "مراكز الاحتجاز المكتظّة للغاية في نينوى تحوي آلاف السجناء العراقيين، معظمهم بتهم تتعلّق بالإرهاب، لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية، بحيث ترقى إلى حدّ سوء المعاملة"، مؤكّدًة أنّه "ينبغي للسلطات ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانيّة، ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز".
وشدّدت على أنّ "الحكومة العراقية تحتاج بشدّة إلى إعادة بناء مراكز الاحتجاز وإعادة تأهيلها. ينبغي للعراق إبقاء المحتجزين في مكان لائق، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
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