شركة "طيران الإمارات" أعلنت استئناف رحلاتها إلى السودان بدءا من 8 تموز

أعلنت شركة "​طيران الإمارات​"، أنّ "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان وإجراء مراجعة شاملة للعوامل التشغيليّة كافّة، قررنا استئناف خدماتنا إلى العاصمة السودانية ​الخرطوم​ بدءًا من 8 تموز".

وكانت الشركة قد علّقت طائراتها إلى السودان في أوائل حزيران الماضي. وستستأنف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميًّا تربط بين دبي والخرطوم.

و"طيران الامارات" إحدى أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وهي أكبر مشغل لطائرات "بوينغ 777" و"إيرباص ايه-380".

يُذكر أنّ المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج يستكملون اليوم الخميس المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقاليّة، وذلك غداة عودة الجانبين إلى طاولة الحوار بعد توقّف استمرّ شهرًا كاملًا، عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم.