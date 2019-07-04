سلطات كوريا الشمالية: أميركا "عازمة على الأعمال العدائية" رغم لقاء ترامب وجونغ أون

اشتكت بعثة ​كوريا الشمالية​ في ​الأمم المتحدة​، من رسالة بعثتها ​الولايات المتحدة الأميركية​ تحضّ دول العالم على إعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم، بينما كان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يدعو الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ إلى محادثات.

وركّزت على أنّ الرسالة الّتي أُرسلت إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أنّ واشنطن "عازمة على القيام بأعمال عدائية" ضدّ بيونغ يانغ، رغم أنّها تسعى للحوار. ولفتت إلى أنّ الرسالة الّتي وقّعت عليها كلّ من الولايات المتحدة الأميركية و​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ أُرسلت في 29 حزيران"، وهو اليوم الّذي قال فيه ترامب في تغريدة إنّه يرغب بمصافحة جونغ أون خلال زيارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.