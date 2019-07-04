وزير الدفاع الايراني: أمن العراق واستقراره وتقدمه لمصلحة المنطقة

أكد وزير الدفاع ال​ايران​ي امير حاتمي "اننا نعتبر امن ​العراق​ واستقراره وتقدمه يصب في مصلحة المنطقة"، واصفاً واصفا العراق بـ"أنه بلد صديق وجار يتمتع بمشتركات عريقة وعديدة مع ايران في مختلف المجالات الدينية والاجتماعية والحضارية".

وأكد "ضرورة تنفيذ الاتفاقات الدفاعية العسكرية السابقة المبرمة بين الجانبين"، معربا عن امله بـ"أن يشهد البلدان مزيدا من التنمية وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري خلال فترة تولي الشمري حقيبة الدفاع في العراق".

وبيّن أن "دعم ​حكومة​ وشعب العراق هو جزء من السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "العلاقات بين ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق، وطيلة اكثر من عقد مضى، بلغت وضعا نموذجيا يضرب به المثل بفعل الإرادة والفهم المشترك لدى القيادتين السياسيتين للبلدين".