جاويش أوغلو: يمكن أن نتوسط بين أميركا وإيران ولتسليمنا قائمة بالمسؤولين عن قتل خاشقجي

شدّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، على أنّه "ينبغي على ​روسيا​ أن تضبط ​النظام السوري​ في ما يتعلّق بالهجمات في إدلب"، لافتًا إلى أنّه "يمكننا أن نكون وسطاء بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​، والشعب الإيراني هو المتضرّر الأوّل من ​العقوبات الأميركية​، وأمن واستقرار إيران مهمّ للمنطقة بأكملها".

وأوضح في حديث صحافي، "أنّنا أكّدنا في "​قمة العشرين​" أنّ قضية الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ يجب ألّا تغلق، وكذلك يجب التحقيق في ملابسات وفاة الرئيس المصري السابق ​محمد مرسي​"، مؤكّدًا أنّ "على ​السعودية​ أن تحدّد أسماء جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي وأن تسلّم قائمة بهم إلى ​تركيا​". وبيّن أنّ "الصحافة الأوروبية تجاهلت قضية خاشقجي، ولكن تركيا لا تتخلّى أبدًا عن قيمها ومنها حرية الصحافة والصحافيين".

وركّز جاويش أوغلو على أنّ "قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​ لا يمتلك حسًّا إنسانيًّا، ويستهدف الشعب الليبي بلا رحمة".