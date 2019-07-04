شدّد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، على أنّه "ينبغي على روسيا أن تضبط النظام السوري في ما يتعلّق بالهجمات في إدلب"، لافتًا إلى أنّه "يمكننا أن نكون وسطاء بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والشعب الإيراني هو المتضرّر الأوّل من العقوبات الأميركية، وأمن واستقرار إيران مهمّ للمنطقة بأكملها".
وأوضح في حديث صحافي، "أنّنا أكّدنا في "قمة العشرين" أنّ قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي يجب ألّا تغلق، وكذلك يجب التحقيق في ملابسات وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي"، مؤكّدًا أنّ "على السعودية أن تحدّد أسماء جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي وأن تسلّم قائمة بهم إلى تركيا". وبيّن أنّ "الصحافة الأوروبية تجاهلت قضية خاشقجي، ولكن تركيا لا تتخلّى أبدًا عن قيمها ومنها حرية الصحافة والصحافيين".
وركّز جاويش أوغلو على أنّ "قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لا يمتلك حسًّا إنسانيًّا، ويستهدف الشعب الليبي بلا رحمة".
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: يمكن أن نتوسط بين أميركا وإيران ولتسليمنا قائمة بالمسؤولين عن قتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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