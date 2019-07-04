إنقاذ 34 عاملا علقوا لأكثر من 24 ساعة في منجم في كندا

أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس، "إنقاذ 34 من عمّالها بعدما علقوا لأكثر من 24 ساعة في أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض، إثر تعطّل مصعد كانوا يحاولون صيانته".

ووأوضحت الشركة أنّ "عمّال الصيانة الـ34 أمضوا أكثر من 24 ساعة عالقين في المنجم، لكنّهم كانوا مزوّدين بمخزون كاف من المياه والغذاء ولم تكن سلامتهم مهدّدة".

ووقع الحادث في منجم كوري في جنوب غرب ساسكاتون -مقاطعة ساسكاتشيوان وسط كندا-، خلال تبديل للعمال أثناء عمليّات "الصيانة الصيفيّة" في المنجم.