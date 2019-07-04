الامم المتحدة: ايران في صدارة دول العالم في ضبط المخدرات

اعلن ​مكتب مكافحة المخدرات​ والجريمة المنظمة التابع لمنظمة ​الامم المتحدة​ ان "​ايران​ تمكنت خلال العام 2017 من ضبط 631 طنا من الافيون لتحتل مركز الصدارة في ​العالم​ في هذا المجال"، موضحاً أن "ايران تمكنت في العام ذاته ايضا من ضبط اكثر من 15 طنا من المورفين ونحو 23.7 طنا من الهرويين".

وبين انه "تم خلال العام الماضي انتاج 7 الاف و 790 طنا من الافيون في العالم حيث تم استعمال 1400 طن منه من قبل الافراد بصورة مباشرة فيما تم تبديل البقية عبر عمليات كيميائية الى نحو 600 طن من الهيرويين بما يشير الى انخفاض بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه".