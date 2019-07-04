عبدالله: حماية الاستقرار وتعزيز الأمن الاجتماعي هما حجر الأساس لسياسة "التقدمي"

شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "حماية الاستقرار الوطني وتعزيز الأمن الاجتماعي، هما حجر الأساس ل​سياسة​ ونهج "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، ولن نبخل جهدًا من أجل الدفاع عنهما".

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