المجلس الدستوري استمع الى محافظ الشمال في طعن مولود بنيابة جمالي

استمع ​المجلس الدستوري​، الى ​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​ في الطعن المقدم من يحيي مولود في نيابة ​ديما الجمالي​ في ​انتخابات​ النيابية الفرعية في ​طرابلس​.

بعد الاستماع الى نهرا قال: "لنا الشرف المجيء الى المجلس الدستوري ولقاء القاضي المقرر وقد اجبنا على كل الأسئلة في ما يخص فترة ما قبل الإنتخابات بكل الصراحة وقد قلنا كلمة حق ولا جديد لدينا".

كما استمع لرئيس قلم محافظة الشمال لقمان الكردي ورئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​.