توقيف 12 سوريا في زغرتا لدخولهم البلاد خلسة

اوقفت دورية من ​مخابرات الجيش​ في ​زغرتا​ وقرى ​القضاء​ 12 ​سوريا​ لدخولهم البلاد خلسة، وسلموا الى المراجع المختصة لاجراء اللازم بشأنهم.

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