أفادت قناة الـ"OTV" أن ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ يقيم حواجز في منطقة ​عاليه​. فرد مفوض الإعلامي في الحزب ​رامي الريس​ على القناة قائلا: "تفضلوا مع كاميراتكم إلى منطقة عاليه لنتجول سوياً ودلونا على الحواجز. الإعلام شيء والتحريض شيء آخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر الريس ينفي ما نشرته الـOTV عن حواجز للتقدمي بعاليه: الإعلام شيء والتحريض شيء آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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