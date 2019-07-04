أرسلان: اللعب بالأمن الاجتماعي خط أحمر ولا مقايضة بأحداث الجبل وحقوق الطائفة بيعت

أوضح رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، "أنّنا نأمل أن يحصل اليوم اجتماع مع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، لمعرفة فاصيل دقيقة، وأمس في الليل أخذنا قرارًا مع عائلات الشهدين أن نقوم بمراسم التشييع غدًا لرامي سلمان وبعد غد للشهيد سامر أبو فراج".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "لا مقايضة وما حصل جرم واضح وصريح ضمن إطار السلم الاهلي، والمسار القضائي لهذا الحدث الكبير اتجاهه معروف، وعلى السياسيين ان يتحملوا مسؤولية اي قرار خاطئ يتخذونه ونحن متمسكون بما قاله رئيس الجمهورية ​ميشال عون​".

وركّز أرسلان على أنّ "على المسار القضائي ان يأخذ مساره الصحيح لحجم ما حصل، لذلك لم نقم بأي دعوى بانتظار ما ستأخذه الدولة من اجراءات لأنها مسؤولية الدولة بما تمثل لتأمين السلم الاهلي و​امن الدولة​ وحياة الناس الابرياء"، لافتًا إلى أنّ "جريمة الشويفات لها طابع آخر ولكن اليوم هناك وزير تعرض لمحاولة اغتيال".

وشدّد على أنّ "اللعب بالأمن الاجتماعي هو خط أحمر، وأمن الجبل وأمن الوزير ​صالح الغريب​ وما يمثّله خط أحمر"، معلنًا أنّ "حقوقنا كطائفة مؤسّسة في هذا البلد، بيعت".