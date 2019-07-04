ريفي: طرابلس كسرت وصاية النظام وانتصرت للبنان

أشار الوزير اسلابق أشرف ريفي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في مثل هذا اليوم إستشهد المئات في باب التبانة على يد النظام السوري من شباب طرابلس في مجزرةٍ وحشية ليست غريبة على هذا النظام. دفعت طرابلس كالأشرفية وزحلة ثمناً كبيراً لكنها كسرت وصاية النظام وانتصرت للبنان".
وأضاف "خيارنا الشرعية والسيادة في مواجهة كل الوصايات. أنحني إجلالاً لأرواح الشهداء وأفتخر أنني إبن هذه المدينة العظيمة وابن هذا الوطن الذي لن يكون إلا سيداً حراً مستقلاً.".
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