ريفي: طرابلس كسرت وصاية النظام وانتصرت للبنان

أشار الوزير اسلابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في مثل هذا اليوم إستشهد المئات في ​باب التبانة​ على يد ​النظام السوري​ من شباب ​طرابلس​ في مجزرةٍ وحشية ليست غريبة على هذا النظام. دفعت طرابلس ك​الأشرفية​ وزحلة ثمناً كبيراً لكنها كسرت وصاية النظام وانتصرت ل​لبنان​".

وأضاف "خيارنا الشرعية والسيادة في مواجهة كل الوصايات. أنحني إجلالاً لأرواح الشهداء وأفتخر أنني إبن هذه المدينة العظيمة وابن هذا الوطن الذي لن يكون إلا سيداً حراً مستقلاً.".