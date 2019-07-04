الرئيس عون استقبل رئيس اتحاد آسيا للفنون القتالية المختلطة

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، رئيس اتحاد آسيا للفنون القتالية المختلطة المهندس وسام ابي نادر، وعرض معه نتائج اللبنانيين في بطولة ​العالم​ وبطولة اسيا وبطولة ​أوروبا​ لهذه ​السنة​.

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