سليمان هارون: لا فساد في القطاع الصحي في لبنان

أكد نقيب ​المستشفيات​ في ​لبنان​ ​سليمان هارون​ ان "لا فساد في ​القطاع الصحي​ في لبنان بل نقس في الموارد المالية"، لافتا إلى ان "المستشفيات لم تعد تستطيع دفع رواتب الموظفين".

وشدد في حديث تلفزيوني على انه "نحن ملزمون بفتح أبواب مستتشفياتنا أمام جميع المستشفيات لكن هذه المستشفيات قد لا تستطيع تأمين العلاج اللازم لهذا المريض".

ورفض هارون مقارنة النظام الصحي في لبنان بالنظام الصحي في ​سوريا​، وقال: "بعض السوريين الميسورين يأتون إلى لبنان لتلقي علاجهم الطبي". واعتبر انه "هناك بعض الظلم تجاه المستشفيات في لبنان".