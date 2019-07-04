رئيس بلدية بخعون: ننتظر التحقيقات لتحديد أسباب الحريق بمحطة الوقود والأضرار جسيمة

لفت رئيس بلدية ​بخعون​ زياد جمال، تعليقًا على الحريق الّذي اندلع في محطة وقود في منطقة بخعون بقضاء الضنية، إلى أنّ "العناية الإلهية جنّبت المنطقة كارثة كبيرة"، موضحًا أنّه "ليست هناك أسباب واضحة للحريق، بانتظار إجراء التحقيقات اللازمة".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "كل محيط الإنفجار تأثّر بالحريق، والأضرار كبيرة جدًّا وجسيمة"، مبيّنًا أنّه "تمّ إخلاء المبنى المجاور لمحطة الوقود من السكان، بانتظار ما ستراه ​الهيئة العليا للإغاثة​".