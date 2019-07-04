تلتئم هيئة ​المجلس العدلي​، بعد ظهر غد، لمتابعة المحاكمة في ملف ​تفجير​ ​مسجدي التقوى والسلام​ في ​طرابلس​ في آب من العام 2013 والذي أدى الى سقوط 50 شهيدا وعددا كبيرا من الجرحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المجلس العدلي تلتئم غدا لمتابعة المحاكمة في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.