اتفاق على تشييع مرافقي الغريب نزولا عند رغبة الهيئة الروحية الدرزية

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أن رئيس الحزب النائب طلال أرسلان "ونزولاً عند رغبة الهيئة الروحية العليا لطائفة الموحدين الدروز والمشايخ العقلاء واحتراماً للقيم والعادات التوحيديةالشريفة، قد توافق مع عائلتي الشهيدين عضو الهيئة التنفيذية في الحزب رامي أكرم سلمان والكادر الحزبي سامر نديم أبي فرّاج على تعيين موعد تشييعهما بمأتمين حزبيين وشعبيين في مسقط رأسهم، حيث سيتم تشييع رامي سلمان نهار الجمعة في 5 تمّوز 2019 الساعة 2 بعد الظهر في بلدته الرمليّة، وتشييع سامر أبي فرّاج نهار السبت في 6 تمّوز 2019 الساعة 1 ظهراً في بلدته بعلشميه".
وأكدت المديرية أن "هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة، حيث أن دماء الشهيدين البطلين والجرحى الذينسقطوا نتيجة الكمين المسلّح لن تذهب سُدىً وهي امانة في اعناقنا، و لا حلّ لهذه المشكلة إلا باتخاذالإجراءات القضائية اللازمة ومحاسبة كل من يثبته التحقيق متورطاً في محاولة الإغتيال التي حصلت".
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