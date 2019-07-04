إجراءات مشددة في النيجر لتأمين قمة الاتحاد الأفريقي

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أعلنت السلطات النيجرية أنها فرضت في نيامي "إجراءات أمنية خاصة" تشمل نشر "آلاف الرجال" لضمان أمن قمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد من الخميس إلى الأحد في العاصمة نيامي.

"الخليج 365": قال وزير الداخلية في النيجر محمد بازوم لوكالة فرانس برس "لدينا قوة خاصة تضم آلاف الرجال"، في عاصمة هذا البلد الذي يواجه هجمات متكررة من قبل جماعات جهادية في غربه وجماعة بوكو حرام في جنوب شرقه.

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عبّر وزير الداخلية عن "ثقته" في الوضع الأمني، لكنه رفض كشف أرقام دقيقة، مكتفيًا بالحديث عن نشر "آلاف عناصر الشرطة" ومعهم "آلاف العسكريين". وأكد أن "هذه القمة مهمة بالنسبة إلينا. نحتاج رسم صورة جذابة لنا لا تربطنا بالإرهاب".

وسيحضر رؤساء نحو خمسين دولة يصلون اعتبارًا من الجمعة، على أن يبدأ الوزراء اجتماعاتهم الخميس. وينتشر الجيش بشكل واسع في نيامي عادة، بينما تفرض في الفنادق الكبرى والمطاعم والأماكن العامة إجراءات أمنية.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية تبنى الأربعاء هجومًا على مركز إيناتيس العسكري المتقدّم (غرب على الحدود مع مالي) أسفر عن مقتل 18 جنديًا.