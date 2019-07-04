مباشر قطر يكشف دعم تنظيم الحمدين وتركيا للجماعات الإرهابية فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع مباشر قطر ، تقرير بالفيديو يكشف دعم تنظيم الحمدين وتركيا للجماعات الإرهابية في ليبيا عبر تمكينهم للسيطرة على أبرز وأهم مفاصل الدولة الليبية وهو المصرف المركزي الليبي؛ لتسهيل سرقة تميم وأردوغان لثروات الشعب الليبي في ظل حالة الفوضى. وقال التقرير على لسان عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، والذى كشف جانبا من تفاصيل العلاقة الوطيدة بين الإرهاب ونظامي قطر وتركيا، مشيرا إلى مثلث الإخوان الشرير يبدأ من قطر وتركيا وينتهي بالدول التي انتشر فيها هذا التنظيم الخبيث، وما تسبب به من انقسام وحروب واقتتال بين الشعب الواحد، وما يحدث في ليبيا هو نتاج هذا التنظيم الذي أوجد الحروب والاقتتال والانقسامات بالقوات المسلحة.

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