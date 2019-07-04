شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تستمع لمحافظات القليوبية والغربية والدقهلية حول كيفية تعظيم موارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا ،اليوم، الخميس، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية، أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات "القليوبية - الغربية – الدقهلية".

وتستمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الاجتماع، لممثلى المحافظات الثلاثة، بشأن رؤيتهم عن كيفية تعظيم موارد محافظاتهم، وكيفية استغلال الموارد والمقومات لديها الاستغلال الأمثل.

ويؤكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من دعوة المحافظات إلي بحث آليات تعظيم مواردها هو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ودعم موازنات المحافظات والوحدات المحلية لتحقيق عملية التنمية الشاملة، مؤكدا ضرورة إزالة كل المعوقات أمام المحافظات لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتعظيم إيراداتها.