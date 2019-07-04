السيسي يوافق على اتفاقية الغاز الموقعة بين مصر وقبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمود مصطفى:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم ٥٣٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠١٨.

كما وافق السيسي، على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات تنموية عليها بمحافظة الإسكندرية.

وأصدر السيسي قرارًا رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٩ بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان محافظة أسوان لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغلبة خشبية.