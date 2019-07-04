"تكييف وثلاجة وسخان".. رئيس "360 الحربي" يكشف أسعار ومواصفات المنتجات- حوار

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد سامي:

- مهمتنا الرئيسية توفير مطالب القوات المسلحة هدفنا دعم الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد نوفر احتياجات المصريين من الأجهزة المنزلية بأسعار تنافسية وجودة عالية شاركنا في فرش آلاف الوحدات السكنية بمشروعيّ "الأسمرات" و"أهالينا" بمنتجاتنا المكون المحلي في البوتاجاز والسخان وصل إلى 100% والتكييف والثلاجة 60% ارتباط منتجاتنا بالمصانع الحربية حقق لها انتشارًا واسعًا خدمة ما بعد البيع أهم ما يميزنا

ننتج 70 ألف ثلاجة و60 ألف سخان و40 ألف تكييف

قال المهندس طارق زيدان، رئيس مجلس إدارة حلوان للأجهزة المعدنية "مصنع 360 الحربي"، إن المواطن المصري يثق في منتجات المصانع الحربية؛ لجودتها وقلة الصيانة المطلوبة لها وسعرها بالمقارنة بمثيلتها في الأسواق، ونسبة مبيعات البوتاجازات والسخانات الأعلى.

وأضاف زيدان، في حوار لمصراوي، أن أسعار منتجات الشركة تختلف عما هو موجود في الأسواق للمنتجات المنافسة المطروحة بنفس السعة بنحو 400 إلى 600 جنيه، وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن الشركة وتاريخ نشأتها؟

شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بدأ نشاطها عام 1958 كوحدة إنتاجية، ومنذ عام 1964 بدأت الشركة في إنتاج المواقد والمسطحات، وفي عام 1976 تم ضمها للهيئة القومية للإنتاج الحربي تحت اسمها الحالي "شركة حلوان للأجهزة المعدنية"، وتستهدف بشكل أساسي تلبية احتياجات القوات المسلحة، وتستغل فائض الطاقة بها في إنتاج الأجهزة المنزلية المعدنية المعمرة.

كم عدد العاملين في الشركة ؟

الشركة يعمل بها 1300 عامل تقريباً في جميع خطوط الإنتاج.

ما هي خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات المدنية؟

لدينا 5 خطوط رئيسية للمنتجات المدنية التي يجرى تسويقها في السوق المحلية، وهي السخانات التي تعمل بالبوتاجاز والغاز الطبيعي بسعة 5 و10 لترات، والبوتاجازات 3 و4 و5 و6 شعلات، وهذه البوتاجازات منها ما هو مطور ومنها ما هو شعبي، وبدأ العمل في هذا الخط كما أوضحت منذ الستينات إلا أنه خضع للتحديث والتطوير، وكذلك ننتج الغسالات الفول أوتوماتيك، للتحميل العلوي والأمامي، وننتج الثلاجات بسعات مختلفة تبدأ من 9 قدم وصولاً إلى سعات 14 و16 و18 قدمًا، فضلاً عن الديب فريزر 7 أدراج، والتكييفات 1.5 و2.25 و3 حصان (بنوعيها بارد فقط، وبارد-ساخن).

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كم تبلغ نسبة المكون المحلي في منتجات (حلوان 360)؟

تبلغ نسبة المكون المحلي في السخان والبوتاجاز 100%، أما الخطوط المستحدثة مثل التكييفات والثلاجات والغسالات تترواح نسبة المكون المحلي من 30% إلى 60%، بالإضافة إلى أن إدارة الشركة تسعى لزيادة نسبة المكون المحلي لتصل إلى 100% وفقا لخطة ورؤية وزارة الإنتاج الحربي في زيادة المكون المحلي بمنتجاتها من أجل دعم الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد.

كم تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة من المنتجات المدنية المختلفة؟

بالنسبة للثلاجات خط الإنتاج الخاص بها طاقته السنوية 70 ألف ثلاجة، أما البوتاجازات ننتج حوالي 70 بوتاجازًا يوميا بما يعادل 2100 شهريا و25 ألف بوتاجاز سنويا، وبالنسبة لخط إنتاج السخان الغاز طاقته الإنتاجية 60 ألف سخان/ السنة، وبالنسبة لخط إنتاج التكييف المصنع ينتج ما يقرب من 40 ألف تكييف سنويًا بمختلف القدرات.

هل تكييف حلوان 360 يقارن بالتكييفات العالمية الموجودة بالأسواق المصرية؟

التكييف إنتاج مصنع 360 الحربي يقدم بأسعار تنافسية كما أنه يتميز بالجودة العالية لأن الكباس المستخدم به كوري الصنع والمواسير الخاصة بدائرة التبريد مصنوعة من النحاس عالي الجودة ما يعطي كفاءة عالية عكس بعض الماركات الأخرى التي تصنّع فيها دوائر التبريد من الألومنيوم، ما يعطي تكييف حلوان 360 كفاءة أعلى وعمرًا افتراضيًا أطول، كما أننا نستخدم فريون 410 الذي يتميز بأنه آمن وصديق للبيئة وغير ضار، بالإضافة إلى أن التكييف به خاصية توفير الطاقة بنسبة 50%، وبالتالي التكييفات التي تنتجها الشركة تنافس الماركات العالمية في الجودة والسعر وموفرة للطاقة وصديقة للبيئة.

هل هناك اختبارات أمان على المنتجات؟

المنتج قبل طرحه بالأسواق يخضع لعدة اختبارات وإجراءات لنضمن وصول منتجاتنا للعميل بأعلى كفاءة، ومنها إجراء اختبارات كاملة في جميع مراحل الإنتاج؛ للتأكد من صلاحيته للعمل، وتوافر شروط الأمان له، والتأكد من كون التكلفة الاقتصادية لشرائه مناسبة للجمهور.

لكن قبل تحديد المستهدف من الإنتاج هل هناك دراسة للسوق حتى لا يكون الإنتاج عبئًا على الشركة؟

نفعل ذلك وفقًا لسياسة علمية تمامًا، درسنا السوق المصرية واحتياجاتها الكاملة، واستعنا بمعلومات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز تنمية ودعم الصادرات، وحددنا الكميات المطروحة والفجوة الموجودة التي تستدعي وجود المزيد من المنتجات، وفي ضوء هذه الدراسات والمعلومات بدأنا العمل على تلبية احتياجات المواطنين من الأجهزة المنزلية التي كان يتم استيرادها من الخارج، كما أجرت الوزارة دراسات تسويقية لهذه المنتجات، فضلاً عن عمل تدريب ورفع كفاءة لكوادر الإنتاج الحربي من النواحي التسويقية.

ما حجم تعاملاتكم في السوق المحلية؟

تعتبر سخانات الغاز في المرتبة الأولى بالسوق المحلية؛ لمتانتها وجودتها وعوامل الأمان وعمرها الافتراضي الطويل، وفي مسألة السخانات، يجب أن نذكر أن منتجاتنا تغطي مختلف أنماط الاستهلاك، هناك مواطن لا يزال مقبلاً على شراء البوتاجاز الـ3 شعلة الذي تنتجه الشركة منذ ستينات القرن الماضي؛ لعوامل تتعلق بالسعر والجودة ومن ثم فإننا ما زلنا نطرحه، وللعلم هناك إقبال كبير على شرائه في محافظات الوجه القبلي تحديدًا، وهناك بعض المنتجات لها سوق كبيرة وإقبال في مناطق الصعيد وهناك منتجات أخرى مثل الثلاجات الـ12 قدم لها سوق أكبر من القاهرة ومحافظات الدلتا.

البعض انتقد الاسم التجاري لمنتجات المصنع؟

منتجاتنا حققت انتشارا كبيرا؛ لكونها من إنتاج المصانع الحربية ما يكسبها مصداقية وثقة لدى العميل، ولكن بالرغم من ذلك هناك أفكار مطروحة خاصة بتغيير الاسم بما يناسب الذوق المحلي ويتوافق معه، لأننا نخاطب الأجيال الصغيرة في السن والشباب المقبل على الزواج، وبالتالي نريد أن نقترب من طريقة تفكيرهم، وندرس هذه الخطوة ولكننا نعمل وفق أسلوب علمي منظم قائم على التخصص لتحقيق الهدف المطلوب.

ما طريقة توزيع المنتجات؟ وهل هناك معارض ومنافذ بيع كافية ووكلاء لبيع المنتجات ؟

لدينا معارض تابعة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية تغطي جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 22 معرضًا للمنتجات المدنية للإنتاج الحربي بمختلف المحافظات إلى جانب ذلك يوجد عدد من الوكلاء للشركة في المحافظات المختلفة، كما أننا نقيم ونشارك في معارض بالنقابات المختلفة والمصالح الحكومية والمؤسسات التي يقبل الملتحقون بها على شراء منتجات الشركة.

ماذا عن سنوات الضمان لمنتجات الشركة (مصنع 360 الحربي) ؟

هناك ضمان لمدة 5 سنوات على جميع المنتجات.

ماذا عن الصيانة وخدمة ما بعد البيع ؟

نوفر خدمات الصيانة بشكل مستمر، وهو أكثر ما يميز منتجات مصانعنا، وهو أمر مهم ويؤثر على سمعة المنتج بالإيجاب، فتلك السلع المعمرة تتطلب صيانة دورية لها كأجهزة التكييف أو صيانة أعطال على فترات بعيدة مثلما يحدث في الثلاجة أو السخان، ولدينا مراكز صيانة لجميع المنتجات التي يقدمها المصنع، ويوجد عدد من الفروع التي تعد نقاط ارتكاز وتخدم عددا من المحافظات، ولدينا مراكز متحركة يمكنها التنقل لأي مكان لخدمة المستهلك، ونسعى من خلال خطتنا المستقبلية لزيادة فروع ومراكز الصيانة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، وبالنسبة لخدمة العملاء هناك خط ساخن لوزارة الإنتاج الحربي وهو 19827.

ماذا عن تقرير حجم المبيعات ومدى استجابة المستهلك نحوها؟

بالرغم من صعوبة المنافسة إلا أن المواطن يثق في منتجات المصانع الحربية؛ لجودتها وقلة الصيانة المطلوبة لها وسعرها بالمقارنة بمثيلتها في الأسواق، ونسبة مبيعات البوتاجازات والسخانات الأعلى، والأسعار تختلف عما هو موجود في الأسواق للمنتجات المنافسة المطروحة بنفس السعة بنحو 400 إلى 600 جنيه.

هل لديكم دراسات أو خطط لإنتاج أجهزة منزلية أخرى تحتاجها السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة؟

- نمتلك خطة طموحة لتطوير منتجاتنا وإنتاج أجهزة جديدة، ونسعى خلال الفترة المقبلة لإنتاج كامل الأجهزة المنزلية التي قد يحتاجها المواطن المصري مثل المكانس الكهربائية وثلاجات العرض الخاصة بالسوبر ماركت والمحلات الكبيرة والميكروويف والمكواة وغيرها من الأجهزة التى تحتاج إليها السوق المصرية.

هل تساهم الشركة في تنفيذ المشروعات القومية ؟

الشركة فرشت آلاف الوحدات السكنية بمشروعيّ "الأسمرات" و"أهالينا" بآلاف الأجهزة الكهربائية الأساسية بسعر التكلفة، في إطار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ماذا عن تدريب العمالة وتمكين الشباب والمرأة داخل الشركة ؟

- أود أن أذكر أن خطوط الإنتاج الخمسة يتولى إدارتها مجموعة من المهندسات حديثات التخرج واللائي يعملن بكفاءة كبيرة وقدرة عالية في إدارة خطوط الإنتاج، كما أن الشركة لديها خطة لتدريب العمال "سواء في الداخل أو الخارج" على أي منتج جديد يُقرر إنتاجه بالمصنع، بالإضافة إلى تدريبهم داخل قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بهدف رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم المستمر.