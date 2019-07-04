سؤال برلماني للحكومة عن استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، بشأن استراتيجية الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل معدلات الزيادة السكانية.

وقالت النائبة في بيان اليوم، إن استهلاك مصر للقمح يقدر بحوالي 16 مليون طن، والإنتاج من 7 إلى 8 ملايين طن قمح، من أجل رغيف الخبز المدعم الذي يستهلك 9.6 مليون طن، يتم توفير من الإنتاج المحلي حوالي 3.6 مليون طن، فيما تستورد الدولة 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز، بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه سنوياً.

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وتابعت أن مصر تنتج من 8 إلى 9 ملايين طن قمح سنوياً، ولكن الحكومة تشترى من 3 إلى 4 ملايين طن فقط من الفلاحين، و الـ5 ملايين طن قمح المتبقية يحول الفلاحون جزءاً كبيراً منه إلى دقيق ويبيعونه كعلف للماشية، بقيمة 4200 جنيه للطن، والجزء الآخر للاستخدام المنزلى.

وأشارت إلى أنه وفقاً للموازنة المعتمدة للعام المالي 2018- 2019، يبلغ متوسط تكلفة شراء طن القمح المستورد 222 دولاراً، أى أن الطن المستورد يبلغ حوالى 4 آلاف جنيه، في حين يصل تكلفة الطن المحلي الى 3800 جنية مصري.

وأكدت أن الفلاح المصرى مر بأسوأ 3 سنوات في تاريخه منذ 2012- 2013 حتى 2015/2016 في توريد القمح للحكومة، لأن هناك عدداً من المشاكل واجهت الفلاحين أدت إلى خلق حاجز نفسي لديهم جعلهم يبتعدون عن زراعة القمح، والتي تتمثل في التواجد أمام مراكز تسليم القمح كل عام بالأسبوع والـ10 أيام مما يزيد من تكاليف النقل وهو ما تسبب فى تضرر الفلاحين وابتعادهم عن زراعة القمح، إضافة إلى سوء معاملة المسئولين لهم.