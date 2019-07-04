بالصور.. انقلاب مقطورة محملة بالزيوت أعلى "دائري المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: دفع اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش الإغاثة بموقع انقلاب سيارة نقل "مقطورة" محملة بزيوت أعلى الطريق الدائري بمنطقة الهرم، اليوم الخميس. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب مقطورة بعد مطلع المريوطية بمنطقة فيصل. انتقل رجال المرور مدعومين بأوناش ومعدات حي الهرم بتوجيهات من العميد إيهاب مكاوي، وتم رفع المقطورة وتجنبيها نهر الطريق، واستعادة السيولة المرورية تزامنا مع الذروة الصباحية.

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