مفوّضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدعو إلى إنتقالٍ سريع للحكم المدني في السودان

03 جويلية 2019 14:53 وكالات- - قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في بيان اليوم الأربعاء 3 جويلية 2019 إنه ينبغي على السلطات السودانية ضمان الانتقال السريع للحكم المدني تحقيقا لرغبة قطاعات عريضة من السكان والاتحاد الأفريقي. ودعت باشليه السلطات السودانية لرفع القيود على الإنترنت والتحقيق في كل مزاعم استخدام القوة المفرطة بما في ذلك أنباء عن هجمات على مستشفيات من قبل قوات الدعم السريع السودانية وغيرها من قوات الأمن. 03 جويلية 2019 14:53 Tweet المزيد

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