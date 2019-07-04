الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة مباراة نهائي كأس فلسطين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة نهائي كأس فلسطين للموسم 2018/2019، والتي كان من المقرر إقامتها بين فريق مركز شباب بلاطة وفريق نادي خدمات رفح، وذلك بعد رفض الاحتلال منح تصاريح دخول لوفد نادي خدمات رفح إلى الضفة الغربية بمزاعم أمنية.
وأصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بيانًا صحفيًا قال فيه:“ بكل أسف، تم تأجيل مباراة نهائي كأس فلسطين بين فريق مركز شباب بلاطة وفريق نادي خدمات رفح نتيجة التدخل السافر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأساس بلعب كرة القدم“.
وأضاف الاتحاد في بيانه:“كانت الاستعدادات لمباراة نهائي كأس فلسطين، وهي واحدة من أكبر المسابقات الرسمية في فلسطين، قد انتهت قبل أيام، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال ترفض منح التصاريح لدخول وفد نادي خدمات رفح بذريعة وأسباب أمنية“.
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