ترامب للمهاجرين: ابقوا في بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العديد من المهاجرين المحتجزين في مراكز مكتظة يعيشون أفضل بكثير مما عاشوا في بلادهم وفي ظروف أكثر أمانا.

وكتب ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير

راضين عن الظروف في مراكز الاحتجاز التي تم بناؤها بسرعة أو التي تم تجديدها، فما عليهم سوى ألا يأتوا وسيتم حل جميع المشاكل.وجاءت تلك التغريدة بعد أسابيع من التقارير بشأن الظروفالصعبة والخطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود.كما زار وفد من الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري مراكز الاحتجاز الحدودية ليخرج بقصص بشأن العائلات المنفصلة ونقص المياه، كما يُطلب من المهاجرين الشرب من دورات المياه.وتدهورت الظروف داخل المراكز بعد القبض على عدد كبير من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية.