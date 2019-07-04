أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العديد من المهاجرين المحتجزين في مراكز مكتظة يعيشون أفضل بكثير مما عاشوا في بلادهم وفي ظروف أكثر أمانا.
وكتب ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير
وجاءت تلك التغريدة بعد أسابيع من التقارير بشأن الظروف
كما زار وفد من الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري مراكز الاحتجاز الحدودية ليخرج بقصص بشأن العائلات المنفصلة ونقص المياه، كما يُطلب من المهاجرين الشرب من دورات المياه.
وتدهورت الظروف داخل المراكز بعد القبض على عدد كبير من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب للمهاجرين: ابقوا في بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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