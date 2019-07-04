اليابان.. السيول تُجلي مليون شخص في جزيرة كيوشو

أمرت اليابان بإجلاء أكثر من مليون شخص على جزيرة كيوشو في أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في مراكز إجلاء ومناطق آمنة أخرى، إذ تنذر الأمطار الغزيرة بوقوع انهيارات أرضية على نطاق واسع.

بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فقد بلغ معدل ارتفاع مياه الأمطار

في بعض أجزاء كيوشو إلى ما يصل إلى ألف ملليمتر منذ يوم الجمعة، أي ما يعادل الأمطار التي تسقط عادة خلال شهر يوليو بأكمله.

يتوقع خبراء الأرصاد سقوط المزيد من الأمطار بمعدل 300

ملليمتر في بعض المناطق مساء الخميس.

قالت الهيئة إن السلطات أصدرت أوامر بإجلاء 1.02 مليون من سكان مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي على الطرف الجنوبي من جزيرة كيوشو، ونصح نحو 930 ألفًا آخرين بالإجلاء.

وأوضح رئيس الوزراء شينزو آبي أنه يتعين على السكان اتخاذ خطوات لحماية أرواحهم بما في ذلك الإجلاء المبكر، وأمر الجيش بالاستعداد لعمليات الإنقاذ.